Тульские котельные готовы к новому отопительному сезону Фото: Алексей ФОКИН

Все 3642 многоквартирных домов в Туле находятся под обслуживанием 177 котельных. Как стало известно, что на данный момент все котельные полностью готовы к началу отопительного сезона в областной столице. Все 533,2 км тепловых сетей прошли гидравлические испытания.

Отметим, что отопление домов включат с того момента, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд держится в интервале не выше +8 градусов.

Однако, в некоторые социальные объекты тепло может поступить еще раньше, если на это есть техническая возможность. Плюсом, отопление в соцучреждения смогут дать раньше после обращения руководства.