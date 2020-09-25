25 сентября в Туле по некоторым адресам отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 25 сентября, в Туле по ряду адресов снова отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7; ул. Войкова, 4, 2; ул. Оборонная, 32, 12, 24, 4

ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17-а(нечётн.), 14-20 ( чётн.); 1-й проезд, 29; ул. Кабакова, 13, 12, 10; ул. Лётная, 16; Клинской пр-зд, 19

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20; ул. Чехова, 25-32, 32-а; ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64

А с 09:00 до 16:00 электричество отключат:

ул. Волкова, 2-а; ул. Приупская, 19