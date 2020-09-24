В День города в Туле ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября в Туле пройдет ряд массовых праздничных мероприятий в честь Дня города. В связи с этим, в городе будет введен ряд дорожных ограничений, для автомобилистов выделят около 4500 парковочных мест, а всем жителям на время мероприятий выдадут около 40 тысяч защитных масок.

Однако это еще не все нюансы, которые будут действовать в Туле 26 сентября. Так, в этот день в городе будет ограничена продажа алкогольной продукции. В связи с региональным законом будет запрещена продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом алкоголь невозможно будет купить:

- 26 сентября с 12.00 до 22.00;

- 27 сентября с 12.00 до 16.00.