В Тульской области 17-летний подросток сбил трех пешеходов возле кафе в Новомосковске

фото: стоп-кадр из видео

Ночью с 20 на 21 сентября в Новомосковске произошло жесткое ДТП возле кафе "Voice" Молодежная 7. Там несовершеннолетний молодой человек сел за руль автомобиля и сбил трех пешеходов. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Стало известно, что за рулем находился 17-летний парень. Он взял у своего брата без спроса ключи от автомобиля ВАЗ-2110. По предварительной информации, подросток не смог справиться с управлением и сбил трех людей, которые являлись посетителями кафе.

Как стало известно СМИ, авария обошлась без трагических потерь.В ней пострадали двое мужчин и женщина, однако госпитализация им не понадобилась. В отношении виновника ДТП возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).