Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 сентября 2020: 30 заболевших и двое умерших Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 сентября, стала известна новая коронавирусная картина по региону. Так, по данным статистики, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 жителей Тулы и области. В общем же количестве, болезнь была зафиксирована у 9965 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки с болезнью смогли справиться 39 человек. О своем выздоровлении они узнали после получения повторных отрицательных анализов на COVID-19. Всего же в регионе от коронавируса выздоровели 8965 человек.

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 сентября 2020: 30 заболевших и двое умерших

Однако, есть и печальные сведения. За прошедший день было зафиксировано еще два смертельных исхода с подтвержденным «ковидом». С начала наблюдения в регине 365 человек умерли от коронавирусной инфекции.