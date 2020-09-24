В Тульской области планируют увеличить выплаты на детей-сирот Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают поддерживать детей, оставшихся без попечения родителей. Так, со следующего года в регионе планируется увеличение социальных выплат на детей-сирот.

Так, увеличенное пособие смогут получать около 2700 жителей Тульской области. Сумма выплат увеличится на 4,5%. По предварительным расчетам сумма пособий составит:

от 0 до 6 месяцев – 10 074,65 руб.;

от 6 до 12 месяцев – 13 608,37 руб.;

от 12 до 18 месяцев – 12 603,31 руб.;

от 18 месяцев до 2 лет – 10 778,83 руб.;

от 2 до 3 лет – 10 501,24 руб.;

от 3 до 7 лет – 12 952,64 руб.;

от 7 до 11 лет – 17 524,19 руб.;

от 11 до 18 лет – 18 743,7 руб.