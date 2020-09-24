Кто из школьников может получить бесплатное питание в Туле
Фото: Алексей ФОКИН
В тульских школах продолжат систему льготного питания для детей. Так, некоторые ученики смогут получать бесплатное питание во время учебного процесса в школьных столовых. А в некоторых случаях родители могут получить еще и компенсацию за нереализованное школьное питание.
Не менее одного раза в день смогут бесплатно питаться ученики с первого по четвертый классы. Школьники из пятого класса будут получать бесплатное питание всего один раз в день.
Помимо этого один раз в день на бесплатной основе будут питаться ученики, входящие в льготную категорию. Это учащиеся 6-11 классов :
дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
дети-инвалиды;
дети из многодетных семей;
имеющих трех детей и более, в том числе и приемных.
Два раза в день бесплатно питаться будут ученики начальной школы (1-4 классы), которые:
посещают «продленку»;
из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
из многодетных семей;
относятся к детям-инвалидам;
имеют ограниченные возможности здоровья.
При этом, за положенное неиспользованное питание во время дистанционного обучения, обучения на дому или по медицинским противопоказаниям можно получить денежную компенсацию.