Кто из школьников может получить бесплатное питание в Туле Фото: Алексей ФОКИН

В тульских школах продолжат систему льготного питания для детей. Так, некоторые ученики смогут получать бесплатное питание во время учебного процесса в школьных столовых. А в некоторых случаях родители могут получить еще и компенсацию за нереализованное школьное питание.

Не менее одного раза в день смогут бесплатно питаться ученики с первого по четвертый классы. Школьники из пятого класса будут получать бесплатное питание всего один раз в день.

Помимо этого один раз в день на бесплатной основе будут питаться ученики, входящие в льготную категорию. Это учащиеся 6-11 классов :

дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

дети-инвалиды;

дети из многодетных семей;

имеющих трех детей и более, в том числе и приемных.

Два раза в день бесплатно питаться будут ученики начальной школы (1-4 классы), которые:

посещают «продленку»;

из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

из многодетных семей;

относятся к детям-инвалидам;

имеют ограниченные возможности здоровья.

При этом, за положенное неиспользованное питание во время дистанционного обучения, обучения на дому или по медицинским противопоказаниям можно получить денежную компенсацию.