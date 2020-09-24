В Туле по парковке крупного ТРЦ разгуливал медвежонок без присмотра

видео: стоп-кадр из видео

Вчера, 23 сентября, в социальных сетях появилось видео разгуливающего по парковке ТРЦ дикого зверя. Так на территории крупного торгового центра в Туле по парковке гулял медвежонок без присмотра. Однако, его прогулка была все таки ограничена длиной веревки, к которой он был привязан.

При этом туляки пришли не в страх и ужас, а в непонимание. Туляки посчитали такое отношение к животным издевательским и неправильным. Отметим, что этот медвежонок, предположительно, является артистом приехавшего цирка, который как раз расположился возле ТРЦ.

Еще маленький косолапый был замечен в День оружейника на ул.Фрунзе в Туле. Удержанный в поводке, он шёл в сопровождении мужчины.