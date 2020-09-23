В Туле 13 классов Центра образования №25 ушел на дистанционную форму обучения

В Туле Центр образования №25 ушел на дистанционную форму обучения Фото: Алексей ФОКИН

Центр образования № 25, что находится на улице Калинина в Туле, снова закрыл свои двери для посещения. Учебное заведение ушло на дистанционную форму из-за коронавируса и ОРВИ.

Дело в том, что у одного из учителей центра образования был подтвержден коронавирус. Родители учеников не смогли закрыть на данный факт глаза и забили тревогу, дабы избежать вспышки заболевания в школе. В среду, 23 сентября, тульская администрация сообщила о том, что в ЦО была проведена дезинфекция, организовано меднаблюдение за педагогами и учениками, а коллеги, которые близко контактировали с заболевшим были временно отстранены от работы.

Вместе с тем, в 13 классах количество заболевших учащихся приблизился и превысил порог заболеваемости ОРВИ. В связи с этим было принято решение о переходе на дистанционную форму обучения. Вместе с тем, некоторые ученики могут посещать школу, но только те, ук когорых нет признаком ОРВИ. Такое же правило действует и на педагогов.