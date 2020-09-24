Тульски "Арсенал" одержал победу над белгородским "Салютом" в серии пенальти Фото: материалы пресс-служб

В среду, 23 сентября, тульский «Арсенал» сыграл в выездном матче с белгородским «Салютом». Игра прошла в рамках первого тура Кубка России.

Счет игры был открыт только во тором тайме матча. На 62-й минуте «арсеналец» Владислав Пантелеев забил первый гол в ворота противника, однако уже на 64-й минуте «оружейники» словили ответный удар. Счет сравнялся. В финале матча провели серию пенальти.И это сыграло на руку тульскому клубу. Так, «Арсенал» одержал победу со счетом 4:3.

Благодаря хорошему исходу матча, тульский «Арсенал» выиграл два очка и занял первое место в группе. Следующий матч состоится у туляков с ивановскими «Текстильщиками» 21 октября.