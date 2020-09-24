24 сентября в Туле по некоторым адресам отключат холодную воду

24 сентября некоторым тулякам временно отключат воду Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 сентября, в Туле будут проходить плановые ремонтно-восстановительные работы на объектах водоснабжения. В связи с этим, некоторые из туляков временно останутся без воды. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Начиная с 9:30 и до окончания работ «обезвоженными» окажутся:

ул. Октябрьской, д. №№ 76 и 76-а (ремонтно-восстановительные работы на ул. Октябрьской, 76);

ул. Болдина д. №№ 62, 64, 66, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 61, 63, 69, 71, 77, 77б, 79 (работы на ул. Болдина, 71).

С 10:00 воды не будет на:

ул. Мусорского д. 49,

ул. Комарова д. 49а,

ч\сектор: ул. Мусорского, Белинского, Комарова, Краснодонцев, Карпинского.

По окончанию работ возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.