В День города Тулы пройдет «Театральный дворик»: 500 кремлевских роз, огненное шоу и премьерные спектакли

В День города Тулы пройдет «Театральный дворик»
Фото: Алексей ФОКИН
26-27 сентября в Туле состоится XII Международный фестиваль уличных театров. На улицах города выступят более 160 артистов (из Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода) и более 20 тульских коллективов.
Публикуем программу мероприятий:
26 сентября с 12:00 до 17:00 на проспекте Ленина (от ул. Советская до ул. Каминского)
Нечётная сторона:
- фотовыставка «500 мгновений Тульского кремля»;
- «Стена пожеланий», где каждый желающий сможет подняться по лестнице в небо и оставить свои пожелания и слова благодарности г. Туле;
- Чемпионат живых скульптур (площадь возле Главпочтамта);
- акция «500 кремлевских роз»;
- чудо-портные театра «СоЛу» (Санкт-Петербург); - необычные прически от TARDIS_likeSCHOOL;
- ярмарка мастеров хэнд-мейд.
12-00 – 14-00 Театр Клоунов "Пампуш" (Москва)
12-00 – 13-00 LUMideashow (Москва)
13-00 – 14-00 Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)
14-00 – 15-00 Кнут-Шоу (СПб). «BaronWhip-Show»
14-00 – 15-00 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»
14-30 – 15-00 Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»
15-00 – 16-00 Лисапед Шоу — Проект Андрея Климака (Москва)
16-00 – 16-30 LUMideashow (Москва)
Чётная сторона
- акция «500 кремлевских роз»;
- необычные прически от TARDIS_likeSCHOOL;
- яркие и интересные арт-объекты и фотозоны.
12-00 – 13-00 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»
12-00 – 13-00 Кнут-Шоу (СПб). «BaronWhip-Show»
13-00 – 14-00 Лисапед Шоу — Проект Андрея Климака (Москва)
14-00 – 14-30 ТеатрVokrug (СПб)
14-00 – 15-00 LUMideashow (Москва)
15-00 – 16-00 Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва)
16:30 – 17:00 LUMideashow (Москва) Ост. «Ул. Каминского».
15-00 – 16-00 Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб).
Хор дурацкого
Специально приглашённый хор «зайцев» будет курсировать в общественном транспорте от ул. Советской до ул. Первомайской и исполнять свои песни в автобусах и троллейбусах.
26 сентября с 16-00 до 18-00 каждый желающий сможет сфотографироваться на праздничных автоплатформах (на парковке около ГКЗ - ул. Советская, 2).
А ЕЩЕ
Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург); Живые статуи - Art-studioEVENTUS (Воронеж), Уличный театр Сюрледон(Ростов-на-Дону), Творческая группа «АкварелькА» (Н. Новгород), Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва), Творческая мастерская «Венеция» (Тула), PRANA GROUP(Санкт-Петербург), Продюсерский центр «Русское искусство» (Москва); Лисапед Шоу — Проект Андрея Климака(Москва).
26 сентября. Программа на Казанской набережной.
Театральная площадь (Казанская набережная)
18-00 – 18-40 Лисапед Шоу — Проект Андрея Климака (Москва).
18-45 – 19-00 Церемония награждения победителей II Международного чемпионата живых скульптур.
19-00 – 20-15 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW», клоунский балаган для всей семьи.
20-30 – 21-10 Позитив-бэнд «Jazzophrenia» (Тула).
21-20 – 21-55 Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу "МаячЁк"
22-00 – салют
Амфитеатр
18-00 – 18-30 Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва). От пам. Мосину к площадке Амфитеатр
18-30 – 18-45 Брасс-оркестр Brevis Brass Band (Москва) на площадке Амфитеатр
18-55 – 19-10 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»
19-20 – 20-05 Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история».
20-15 – 21-15 Театр Клоунов "Пампуш" (Москва). Пластический спектакль-клоунада "Bretosh".
21-20 – 21-50 Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Танцы народов мира "Лотос" (Тула).
Уютная (беседка «Волна»)
18-00 – 18-45 Театр "Унисон" (Москва). Синтетический спектакль для детей «Король и дракон»
19-00 – 19-50 Театр в гриме «DeBufo» (Уфа).Спектакль «Фамилия»
20-05 – 20-45 Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»
21-00 – 21-40 Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор дурацкого
Арт-цирк (двор ул. Металлистов, 14)
18-00 – 18-40 Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»
18-55 – 19-25 Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»
19-35 – 20-05 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула).
20-15 – 20-45 "Детский цирк города Тулы" под руководством Тамары Хижняченко (Тула).
21-00 – 21-30 Дуэт «Наедине» (Тула)
21-30 – 21-40 Шоу-проект "Стихия" (Тула). Световое шоу Glam
Двигайся! (Казанская набережная, беседка Камерная)
18-00 – 18-20 Театральный коллектив Первомайского ДК «Химик» «ТЕАТРиК » (Тула). Ми-Ми-Мимы +
18-30 – 18-45 Школа танцев "ФАЭЗИ"/FAEZI (Новомосковск).
18-55 – 19-10 Студия джазовых танцев «Jumpin’ Jive» (Тула).
19-20 – 19-50 Студия цыганского танца BohoDance(Тула).
20-00 – 20-20 Шальнева Эвелина и Детский хореографический ансамбль "Тульский сувенир" (Тула). Танцы народов мира
20-30 – 21-20 Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И.Бродского «Затерянный странник»
27 сентября. Программа на Казанской набережной.
Театральная площадь (Казанская набережная)
14-00 – 14-40 Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»
14-50 – 15-20 Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»
15-30 – 15-45 Кнут-Шоу (СПб). «Baron Whip-Show»
15-55 – 16-25 Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»
16-40 – 17-35 Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «Лыба».
17-45 – 18-15 Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»
Двигайся! (Площадка Фестиваля здоровья «Гиппократ» ) (Ул. Металлистов, 2)
14-00 – 14-30 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула).
14-40 – 15-25 "Детский цирк города Тулы" под руководством Тамары Хижняченко (Тула).
15-35 – 16-00 Театральный коллектив Первомайского ДК «Химик» «ТЕАТРиК » (Тула). Ми-Ми-Мимы +
16-10 – 16-30 Школа танцев "ФАЭЗИ"/FAEZI (г. Новомосковск).
16-40 – 17-10 Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Танцы народов мира "Лотос" (Тула).
17-20 – 18-00 Студия цыганского танца BohoDance (Тула).
Музейная (ул. Металлистов, 10)
14-00 – 14-45 Театр «Нос» (СПб). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».
14-55 – 15-35 Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор дурацкого
15-45 – 16-35 Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль "Плюхбум"
16-45 – 17-35 Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»
17-45 – 18-45 Театр Клоунов "Пампуш" (Москва). Пластический спектакль-клоунада "Bretosh".
«Живи до ста!» (Площадка Фестиваля здоровья «Гиппократ») (ул. Металлистов, 2-А, Памятник Городовому)
14-00 – 14-50 Шоу-группа "АУРА" (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»
15-00 – 15-50 Лисапед Шоу — Проект Андрея Климака(Москва).
16-00 – 16-20 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»
16-30 – 17-30 Шоу-группа "АУРА" (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»
17-40 – 18-20 Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»
18-35 – 18-40 Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва). Танец «После полуночи».
19-00 – 19-15 Шоу-проект "Стихия" (Тула). Огненное шоу Folk'n'roll
19-30 – 20-00 Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу "МаячЁк"
20-15 – 20-45 Театр огня «Эра» (Тула). Шоу «Обсидиан»
Амфитеатр
14-00 – 15-00 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» - независимая клоунада (Москва). «BAMBINICIRCO»,цирковая интерактивная шоу-программа.
15-10 – 15-30 Студия джазовых танцев «Jumpin’ Jive» (Тула).
15-40 – 16-25 Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история»
16-35 – 17-05 Маша Новикова (СПб). Уличный моноспектакль «Певица»
17-15 – 17-35 Иллюзионист И. Коржов (Тула)
17-45 – 18-35 Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И.Бродского «Затерянный странник»
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