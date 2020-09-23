День города Тулы 26 сентября 2020: для гостей праздника организуют 4,5 тысячи парковочных мест

В День города для гостей праздника организуют около 4,5 тысячи парковочных мест Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября, в День города, для гостей праздника организуют около 4,5 тысячи парковочных мест.

Места для парковки

Они будут действовать в Советском, Центральном и Пролетарском округах.

Места для парковки

Так туляки и гости города смогут оставить машины поблизости от мест проведения праздника.

Места для парковки

Бесплатно припарковаться можно будет около Городского концертного зала, ТЦ «Макси», ТЦ «Утюг», на улицах Советской, Жуковского, Тургеневской, Пирогова, парковками между улицами Союзной и Благовещенской и др.

Места для парковки

Места для парковки

Места для парковки

Места для парковки

Места для парковки

Места для парковки