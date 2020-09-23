Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 сентября 2020: 32 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 32 человек. Среди выздоровевших - 36 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 2 человек.

Статистика

Эпидемиологические ограничения в регионе сведены к минимуму. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посетить спектакли, цирковые представления и концерты. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. В регионе разрешено проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

Грядущий День города 26 сентября пройдет также с соблюдением санитарных норм. Тулякам и гостям города предложат продезинфицировать руки, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, обработают дезинфицирующими средствами праздничные площадки.