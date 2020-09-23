День города Тулы 26 сентября 2020: посетителям мероприятий раздадут 40 тысяч масок

В День города посетителям мероприятий раздадут 40 тысяч масок Фото: Мария ВЛАСОВА

26 сентября Тула отметит День города. Праздничную дату жители и гости города отпразднуют масштабно, но в силу эпидобстановки с соблюдением санитарных правил.

Посетителям мероприятий при входе волонтеры измерят температуру бесконтактными термометрами, предложат продезинфицировать руки и соблюдать масочный режим. Средства индивидуальной защиты должны быть у каждого. Но в случае, если таковых не окажется, посетителя обеспечат маской. Для этих нужд приобретено 40 тысяч штук.

Также перед проведением мероприятий праздничные площадки продезинфицируют. Дополнительно дважды в течение дня игровые и интерактивные локации набережной обработают организованные бригады с помощью переносных ранцев.

Кроме того, при проведении концертных программ ведущие неоднократно напомнят зрителям о необходимости соблюдать социальное расстояние и масочный режим.

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