Губернатор Тульской области приказал мониторить и контролировать экологическую обстановку в Новомосковске после пожара на заводе Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 22 сентября, на оперативном совещании губернатору Тульской области доложили о ликвидации ЧП на площадке химического предприятия в Новомосковске, которое произошло 18 сентября. Напомним, что в новомосковском «Азоте» произошел сильнейший хлопок и возгорание на одном из цехов.

Пожар на новомосковском "Азоте"

По словам начальника регионального МЧС, на месте происшествия работали 10 пожарных расчётов. Также, в ликвидации участвовали персонал предприятия и дежурные службы администрации Новомосковска. Вместе с тем, местные жители были своевременно информированы о произошедшем ЧП, а пожар был быстро потушен без значительных последствий для людей и окружающей среды.

Однако, в воздухе все таки есть незначительное превышение предельной концентрации некоторых загрязняющих веществ, которые были зафиксированы 19 сентября, результаты проб стали известны 21 сентября. При этом, как отметили специалисты, что установленное превышение не является опасным для жизни и здоровья людей. Пробы, которые были взяты 22 сентября, не показали никаких нарушений.

Последствия пожара на новомосковском "Азоте"

Однако, даже не смотря на лабораторные показатели, губернатор поручил проводить постоянный мониторинг и держать на контроле экологическую обстановку в Новомосковске в течение недели.