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23 сентября некоторые туляки просидят половину дня без электричества

Публикуем список отключаемых адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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23 сентября некоторые туляки просидят половину дня без электричества

23 сентября некоторые туляки просидят половину дня без электричества

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 сентября, некоторые туляки снова временно останутся без электроэнергии. Это произойдёт из-за проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

Так, в связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104; ул. 2-я Песчаная, 12; 2-й Песчаный пр-зд, 17; ул. 3-я Песчаная, 17, 19

ул. Металлистов, 2-а

ул. Штыковая, 45, 41, 49-а, 47, 43

ул. К. Маркса, 1; Демидовская пл., 2, 4, 6

пер. Городской, 64, 41, 21, 54; ул. Овражная, 17; ул. Рязанская, 44-б

С 9:00 до 16:00

п. Михалково: ул. Колхозная, 18-118 (чётн.), 3-23, 29-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; ул. Косогорская, 1-51 (нечётн.), 51-а, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 105; ул. Казанская, 4-34 (чётн.), 9-15 (нечётн.); ул. Волжская, 1-3 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Невская, 2; ул. Тверская, 10, 39; ул. Окская, 2, 3, 5, 7, 8; ул. Самарская, 23-а, 25, 27, 29, 26; ул. Сафонова, 10-42 (чётн.), 29

ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33; ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а

С 9:00 до 15:00

ул. Демидовская, 9, 11

п. Горелки: мкр-н Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд

п. Горелки: 1-й Партизанский пр-зд, 22; 2-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.); 3-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 12, 14, 22, 1-9 (нечётн.); 4-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 3, 7; 5-й Солнечный пр-зд, 8; 6-й Солнечный пр-зд, 2, 4, 1, 3; 7-й Солнечный пр-зд, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 14, 17

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