10 школьных классов и один детский сад в Тульской области снова ушли на коронавирусный карантин Фото: Алексей ФОКИН

10 классов в семи школах Тульской области были вынуждены уйти на карантин из-за вспышек коронавируса в учебных заведениях. Помимо этого, на коронавирусный карантин ушел еще и детский сад. Все эти учреждения находятся в Туле, Кимовске и Новомосковске. Причиной тому стало заболевание «ковидом» учителей и 116 детей.

На данный момент, во всех образовательных и дошкольных учреждениях организован утренний фильтр. В школы для сотрудников были переданы защитные экраны. Помимо этого, в все сотрудники проходят вакцинацию от гриппа. На данный момент прививку от болезни сделали 29 200 человек.

Также, стало известно, что некоторые школьные классы все же снова ушли на дистанционный формат обучения.