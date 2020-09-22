Коронавирус в Тульскую область продолжают привозить из Турции Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 сентября в Туле состоялось очередное заседание оперативного штаба в областном правительстве. Там представители региональной власти снова обсудили актуальную эпидобстановку в Тульской области.

Как отметил глава региона Алексей Дюмин, что нынешняя ситуация в Туле и области держится на тревожно стабильном уровне. Подводя итоги, отметим, что за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 218 новых случаев заболевания, а средний показатель темпа прироста составил 0,27 %. Отметим, что на прошлой неделе количество заболевших людей было немного меньше — 214 человек.

Как отметили на собрании, что с того момента, как границы страны открыли и люди снова смогли путешествовать, в регион обратно вернулось свыше 4000 человек. Из них только 2900 прошли обследование на COVID-19. Из этого числа, диагноз подтвердился у 11 жителей Тулы и области. Как подчеркнули на собрании оперштаба, что «ковид» продолжают везти в тульские края из Турции.

Отметим, что вместе с небольшим приростом заболеших коронавирусом, увеличился и показатель заболеваемости ОРВИ. На этой неделе их стало больше на 33% , однако эпидпорог пока остается в норме.