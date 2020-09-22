26 сентября на День города в Туле ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 26 сентября, в Туле снова ограничат движение транспорта. При этом, введут некоторые дорожные запреты с самого начала дня и до его окончания. Это будет связано с проведением массовых мероприятий в честь Дня города.

Так, в городе будут введены следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 00:00 26 сентября 2020 года до 00:00 27 сентября 2020 года на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

б) 26 сентября 2020 года с 00:00 до 23:00 по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 26 сентября 2020 года:

а) с 00:00 до 22:30 на Пролетарской набережной города Тулы;

б) с 08:00 до 23:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

в) с 21:30 до 22:30 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода, по Чулковскому мосту и путепроводу, по ул. Советской на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода, по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

Также, 26 сентября 2020 года с 21:30 до 22:30, движение общественного транспорта в Туле будет осуществляться по изменённой схеме.