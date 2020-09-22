Жительница Тульской области, горе-мать из Ефремова, пообещала больше никогда не рожать

фото: стоп-кадр из видео

Горе-мать из Ефремова Ольга Зорикова попала в телепрограмму федерального канала "Мужское/Женское". Там с женщиной побеседовала ведущая передачи и гости программы. Также, всю историю происшествия телезрителям рассказал автор снятого видео со скейт-площадки Вадим Прокудин.

Напомним, что шокирующее видео с женщиной, катающей своего ребенка на скейт-площадке в Ефремове «взорвало» не только весь интернет, но еще и федеральные СМИ. Главной болью данной ситуации стало отношение матери к своему младенцу, который неоднократно падал из коляски во время пьяных виражей, а также ощутил на себе уже взрослые драки.

На телепередаче горе-мама заявила, что проблем с алкоголем у нее нет, выпивает она раз в полгода, а во время той шокирующей прогулки с ребенком она была не совсем трезва.

Также, Ольга рассказала о своих первых двух детях, которые по словам женщины сейчас находятся в школе-интернате для умственно отсталых детей. Родительских прав в отношении двух первых сыновей женщину лишили, однако Ольга пыталась вернуть их обратно буквально месяц назад, собирая все необходимые для этого документы.

Далее Ольга призналась, что сама находилась в течение месяца в психо-неврологической больнице на лечении. Однако, выписали женщину со справкой о нормальном психиатрическом состоянии.

В программе принял участие и отец пострадавшего младенца — восьмимесячной Виктории. Как заявил мужчина, во время инцидента он был на работе.

«Комсомолке» снова удалось связаться с автором того самого шокирующего видеоролика Вадимом Прокудина.

- Представители телеканала меня нашли в Instagram почти сразу после выхода видеоролика. Они же пригласили меня принять участие в телепроекте «Мужское / Женское». Рассказывать историю такого халатного и шокирующего отношения к собственному ребенку было не страшно. Волнение было только от самой программы. Конфликтов между мной и Ольгой больше не возникало. Думаю, что я поступил правильно, осветив эту ситуацию в интернете, которая нашла отголосок не только у моих подписчиков в социальных сетях, но и у всей страны, - поделился автор видеоролика Вадим Прокудин.

Напомним, что после этого происшествия по результатам проверки следственный комитет возбудил в отношении горе-мамы уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Малышку же отдали на воспитание в дом ребенка.

Пройдя такое публичное рассмотрение на всю страну, Ольга Зорикова пообещала, что больше не будет рожать, попросила о сочувствии и заявила о том, что не хочет в тюрьму.