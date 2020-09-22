Коронавирус обнаружили, а школы не закрыли: в двух тульских центрах образования нашли "ковид" Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тулы забили тревогу: в школах заболевают коронавирусом, но учреждения на карантин так и не закрывают. COVID-19 зафиксировали в Центрах образования №22 и №25.

Как сообщает MySlo, родители опасаются, что может возникнуть новая вспышка коронавируса. А значит инфекцию может подхватить неопределенное количество человек.

Тем не менее, меры уже приняли. Педагогический состав был обследован, проведена дезинфекция.

Отметим, что по данным за прошедшие сутки в области был зафиксирован 31 случай заболевания и 41 выздоровления.