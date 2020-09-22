В Тульской области стали известны результаты исследований воздуха после взрыва на новомосковском "Азоте"

В Тульской области стали известны результаты исследований воздуха после взрыва на новомосоковском "Азоте"

После случившегося мощного пожара на новомосковском «Азоте» специалистами экологами были взяты пробы воздуха вблизи промплощадки завода на содержание в нем опасных для здоровья и жизни веществ. Также, взяли и на исследование воздух в самом Новомосковске.

Вчера, 21 сентября, специалисты получили результаты исследований. Так, в воздухе было выявлено превышение некоторых загрязняющих веществ — аммиака в 3,4 раза и диоксида азота в 1,27 раза. Однако, по словам специалистов, данное превышение является незначительным и не опасным для жизни и здоровья населения.

В Тульской области стали известны результаты исследований воздуха после взрыва на новомосоковском "Азоте"

Напомним, что ЧП на новомосковском предприятии произошло вечером 18 сентября. Причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода, произошедшая в компрессоре цеха Аммиак-3, где велись пуско-наладочные работы. Почти через два часа пожар был потушен.

В Тульской области стали известны результаты исследований воздуха после взрыва на новомосоковском "Азоте"

Однако, такая разгерметизация принесла и значительный урон внешнему виду предприятия. Так, в соцсетях появились видеоролики, показывающие все последствия произошедшего. На них показано, что в некоторых помещениях завода выбило окна, погнуло и оторвало фанеру. Однако, к счастью в происшествии никто не пострадал.