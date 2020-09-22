31 житель Тульской области заразился коронавирусной инфекцией
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшие сутки в Тульской области были установлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, диагноз подтвердился у 31 человека. Ими оказались жители Тулы и области.
Однако, число выздоровевших оказалось на десяток больше. Так, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 41 человек. О своём выздоровлении пациенты узнали после получения повторных отрицательных тестов на COVID-19.
Вместе с тем, есть и данные о тех, кто скончался с подтвержденным коронавирусом. Так. За минувшие сутки установили двух человек, которые так и не смогли побороть болезнь.
Отметим, что в общем количестве с момента мониторинга коронавируса в регионе:
9903 — подхватили инфекцию;
8890 человек выздоровело от коронавируса;
361 — человек умерло с подтвержденным COVID-19.