31 житель Тульской области заразился коронавирусной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области были установлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, диагноз подтвердился у 31 человека. Ими оказались жители Тулы и области.

Однако, число выздоровевших оказалось на десяток больше. Так, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 41 человек. О своём выздоровлении пациенты узнали после получения повторных отрицательных тестов на COVID-19.

Вместе с тем, есть и данные о тех, кто скончался с подтвержденным коронавирусом. Так. За минувшие сутки установили двух человек, которые так и не смогли побороть болезнь.

Отметим, что в общем количестве с момента мониторинга коронавируса в регионе:

9903 — подхватили инфекцию;

8890 человек выздоровело от коронавируса;

361 — человек умерло с подтвержденным COVID-19.