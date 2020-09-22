День города Тулы-2020: какие мероприятия пройдут на площади Ленина Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 26 сентября, в Туле пройдет большой праздник в честь Дня города. Мероприятия будут проходить на различных городских точках. Так, одной из главных праздничных локаций станет проспект Ленина - от Главпочтамта до площади Ленина.

Так, по обеим сторонам улицы будут работать интерактивные площадки фестиваля уличных театров «Театральный дворик». Мероприятия на площади Ленина начнут работать с 19.00. Туляков и гостей города ожидает:

с 19.00 до 20.00 – выступление тульских исполнителей,

с 20.00 до 22.00 – выступление Дениса Майданова и Юлианны Карауловой.

В 22:00 в тульское небо запустят большой праздничный салют. Его можно будет посмотреть с наибольшим комфортом с территории Тульского кремля, площади Ленина, Пролетарской и Казанской набережной.