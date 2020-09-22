В Туле на парковке строительного супермаркета молодые автомобилисты устроили хоровод вокруг машины ДПС

Фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Вчера, 21 сентября, в паблике "Тула Life" появилась запись одной необычной ситуации. Так, на парковке возле "Леруа Мерлен" большая компания молодых людей устроила автомобильны дрифт и настоящий хоровод вокруг машины ДПС.

Фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Во время того, пока вокруг машины полицейских кружил мужской хоровод, рядом устраивал свои дрифтовые трюки отечественный автомобиль. Также на видео показано, что не только один автомобиль решил проверить свои тормозные колодки на парковке возле супермаркета.

Фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Однако, после того, как машину освободилась из танцевального окружения, стало непонятно, приняли ли какие-то действия сотрудники полиции по отношению к нарушителям или нет. Однако, мнение многих туляков оказались не в поддержку организаторов танцевально-дрифтового мероприятия.

Фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

- Романтический беспредел, - пишет один подписчик.

- Сколько веселья от безделья в стране, - прокомментировал ситуацию житель Тулы.

- ...ага, сначала дети- что с них взять, потом молодежь- что с них взять, и так до пенсии, - высказала свое мнение еще одна подписчица паблика.

Видео: Тула Life