21 сентября в Туле пожар случился сразу в трех многоквартирных домах Фото: Алексей ФОКИН

Понедельник, 21 сентября, в Туле выдался по-настоящему пылающим. Так, за одни сутки в дневное время в городе произошло сразу три пожара в многоквартирных домах на улицах Седова, Маршала Жукова и Малые Гончары.

Во всех трех случаях на места происшествий оперативно прибыли пожарные расчеты, которые за считанные минуты ликвидировали горение. Спасателями было спасено 19 человек, в числе которых один 8-месячный ребенок.

Такую пожароопасную вспышку в Туле прокомментировал ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по Государственной противопожарной службе) Владимир Сидоров.