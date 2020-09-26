Губернатор Тульской области поздравил жителей Тулы с Днем города Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 26 сентября, туляки празднуют большой для Тулы праздник — День города. Сегодня областной столице исполняется 874 года. По этому поводу в Туле пройдет большой праздник, который будет проходить на разных точках города.

С таким важным и ярким для всех туляков событием к жителям города с праздничным поздравлением обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Уважаемые туляки! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем города!

Наша Тула – родина героев, оружейников, настоящих мастеров. Из поколения в поколение своим мужеством, самоотверженностью и талантом туляки ковали славу любимого города. И всегда доблестно сражались за родную землю. Так было и пять веков назад, когда был построен Тульский кремль, ставший надёжным форпостом для наших предков.

В эти дни мы отмечаем его 500-летие. К этому событию мы готовились три года. Кремль – сердце нашего города. И благодаря нашим общим усилиям сегодня оно бьётся с новой силой.

Вместе мы не только возродили историческое ядро Тулы, мы создали Музейный квартал, придали мощный импульс развитию областного центра. Это наш общий успех, общее достояние, которое мы оставим нашим детям и внукам.

Пусть праздник подарит всем хорошее настроение, будет добрым и радостным.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!, - говорится в поздравлении.