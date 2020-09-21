День города Тулы — 2020: чем удивят туляков на Казанской набережной Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября город Тула отметит свой День рождения. В связи с этим жителей областной столицы ждет масштабная праздничная программа. Одной из локаций станет любимая не только туляками, но и туристами Казанская набережная.

Так, каждого гостя набережная встретит новой тематической стеной и новым граффити на мосту над Упой. Здесь всех гостей ждет:

- ярмарка мастеров,

- средневековые забавы «Засечный рубеж»,

- богатырская застава и историческая ладья,

- молодежные пространства,

- Библиофест,

- интерактивно-презентационные площадки,

- арт-перфоманс на тему каллиграфии от группы молодых тульских художников,

- работы школы скетчеров,

- командная игра «Битва роботов» и др.

Праздничная программа на сцене Казанской набережной в дневное время:

с 12.00 до 14.00 – официальная часть открытия праздника, торжественный концерт «Ода городу Туле» и награждение туляков, внесших свой вклад в развитие города;

14.00 – казачье шоу «Рубка шашками», выступление ансамбля «Тульский хоровод»;

15.20 – концерт ансамбля «Смородина»;

16.20 – фолк-проект «ЛаВерден»;

17.00 – концерт фортепианной музыки «Сквозь поколения». Творческий дуэт Татьяны и Максима Розенбергер;

с 18.00 до 22.00 – фестивальные выступление музыкальных и театральных коллективов.

Отметим, что перед сценой будет установлен партер на 300 мест, вход на концертные программы будет свободный по мере заполнения партера.

До 18.00 в русле реки будет работать секция фонтанов, которые сменят просто световые эффекты.