В тульском детском саду не соблюдали коронавирусные правила Фото: Алексей ФОКИН

50 образовательных учреждений обошли сотрудники Роспотребнадзора со своей коронавирусной проверкой. Так, они посетили 25 школ, 21 детский сад и четыре организации дополнительного образования. На 99% проверка прошла удачно, однако всего одно образовательное учреждение так и не смогло ее пройти.

Так, в одном из детских садов были обнаружены нарушения санитарных норм в условиях пандемии.

В связи с этим на ответственных лиц завели два административных дела. Все материалы направлены в суд для рассмотрения.