В Туле 19-летние студенты делали закладки по дороге с учебы домой Фото: Алексей ФОКИН

Три 19-летних студента одного из технических образовательных учреждений Тулы попались сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону и отряду специального назначения «Гром» за распространение наркотиков.

В ходе проводимых мероприятий, двоих молодых людей задержали на одной из улиц города в тот момент, когда те пытались сделать закладку. Так, в присутствии понятых у одного из них обнаружили пакет со свертками, облепленными пластилином. Также в его мобильном телефоне были записаны адреса уже оставленных тайников. По предварительной информации, студенты занимались распространением наркотиков по дороге с учебы домой.

Помимо этого, полицейские узнали, что молодые злоумышленники снимали квартиру для своих «грязных делишек». Так, недалеко от этой квартиры был пойман и третий молодой человек, который входил в состав преступной группы. Внутри арендуемого жилья, правоохранители нашли подготовленные к сбыту свертки с наркотическими веществами и упаковочный материал.

Экспертиза подтвердила, что вещество является, как называют его потребители, «солью». По предварительной информации, у распространителей изъяли свыше 200 граммов такого вещества.

В настоящее время в отношении трех студентов уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Им грозит наказание в виде до 20 лет лишения свободы.