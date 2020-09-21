В Туле из огня в доме на ул. Маршала Жукова спасли 13 взрослых и одного ребенка Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник утром, 21 сентября, в пятиэтажке по ул. Маршала Жукова произошло возгорание, о котором сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:43 по мск. Пожар случился на первом этаже дома.

В 11:46 на место происшествия незамедлительно 6 пожарных расчетов и 2 автолесницы. В 12:07 пожар был ликвидирован. Из горящего дома по лестничной клетке пожарные вывели 14 человек. В числе спасенных оказался один ребенок. Однако, не обошлось без пострадавших. Продуктами горения отравилась 19-летняя девушка.

В Туле из огня в доме на ул. Маршала Жукова спасли 13 взрослых и одного ребенка Фото: материалы пресс-служб

Пожар уничтожил кухню размером 3х4, частично коридор и комнату, а также закоптился потолок по всей площади квартиры, закоптились помещения квартир на 2 и 3 этажах и подъезд. Причина пожара устанавливается.