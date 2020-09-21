Александр Лапин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о романе «Суперхан»

Александр Лапин в эфире телеканала рассказал о романе «Суперхан»

Писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Большой литературной премии России Александр Лапин стал гостем телеканала «Россия 24. Тула».

В ходе интервью писатель рассказал о своем романе «Суперхан». Произведение является первой частью трилогии «Книга живых», завершающей роман-эпопею «Русский крест». Сам автор определяет жанр новой книги как политический триллер.

По словам писателя, самоизоляция способствовала скорейшему выходу в свет новой книги. Произведение «Суперхан» было готово уже в мае. В нем писатель разбирается, как за эти 30 постсоветских лет формировалась казахская государственность и какое общество сложилось.

- Я связан с Казахстаном, прожил там 22 года, работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды». Поэтому на примере Казахстана я хотел рассказать о типичных явлениях и о том, какие государства мы построили за последние 30 лет. А так как Казахстан очень похож на Россию: и по этническому разнообразию населения, имеет приличные природные ресурсы, и такого же харизматичного лидера, как и Россия, то для примера Казахстан оказался идеальным образцом, - рассказал в интервью Александр Лапин.

Смотрите сюжет на телеканале "Россия 24" сегодня, 21 сентября, в 17.30 и 21.00.

Книгу «Суперхан» спрашивайте в киосках «Пресса» и в магазине «Сорока. News» по адресу: пр. Ленина, 116. Также ее можно заказать по телефону: 50-12-92.

16+