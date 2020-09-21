В Туле из горящего дома на улице Седова спасатели вывели трех человек

В Туле из пожара на улице Седова спасатели вывели трех человек Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 сентября, в 12:51 в на 2-м этаже многоквартирном доме по улице Седова произошло возгорание. О пожаре сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Уже через 5 минут на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Огонь был потушен в 13:07. Из беды пожарными было спасено 3 человека, в пожаре никто не пострадал.

В Туле из пожара на улице Седова спасатели вывели трех человек Фото: материалы пресс-служб

В результате происшествия в кухне размером 3х3 метра обгорели две стены на площади 12 кв. метров, обгорела мебель, закоптился потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.