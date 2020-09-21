В Туле поставили новые камеры фотовидеофиксации ПДД Фото: Алексей ФОКИН

В Туле установили новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они расположились в местах концентрации ДТП, список которых был составлен, опираясь на итоги 2019 года.

Теперь новые «охранники ПДД» будут фиксировать более 20 видов нарушений ПДД. Так, например, камеры зафиксируют тех, кто: превысил скорость, выехал на встречную полосу, нарушил правила проезда перекрестков, неправильно расположил транспортное средство на проезжей части, не учел требования дорожных знаков и разметки и другие нарушения.

Новые комплексы появились на девяти перекрестках:

пр. Ленина и ул. Пушкинская,

пр. Ленина и ул. Первомайская,

пр. Ленина и ул. Жаворонкова,

пр. Ленина и ул. Агеева,

пр. Ленина и ул. 9 Мая,

пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,

пр. Ленина и ул. Скуратовская,

ул. Ложевая и ул. Кирова,

Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.