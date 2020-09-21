В Туле поставили новые камеры фотовидеофиксации ПДД
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле установили новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они расположились в местах концентрации ДТП, список которых был составлен, опираясь на итоги 2019 года.
Теперь новые «охранники ПДД» будут фиксировать более 20 видов нарушений ПДД. Так, например, камеры зафиксируют тех, кто: превысил скорость, выехал на встречную полосу, нарушил правила проезда перекрестков, неправильно расположил транспортное средство на проезжей части, не учел требования дорожных знаков и разметки и другие нарушения.
Новые комплексы появились на девяти перекрестках:
пр. Ленина и ул. Пушкинская,
пр. Ленина и ул. Первомайская,
пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
пр. Ленина и ул. Агеева,
пр. Ленина и ул. 9 Мая,
пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,
пр. Ленина и ул. Скуратовская,
ул. Ложевая и ул. Кирова,
Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.