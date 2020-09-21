Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 сентября 2020: 32 человека заболели и 22 выздоровели Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 сентября, в Тульской области стала известна новая коронавирусная картина с числом заболевших, выздоровевших и умерших от «ковида». Так, за последние сутки коронавирусом заболели 32 человека. Ими оказались жители Тулы и области.

Помимо этого, 22 жителя региона смогли победить коронавирус. Об этом стало известно после получения повторных отрицателых результатов на COVID-19.

Вместе с тем, продолжается и печальная статистика. Так, зафиксировали двух пациентов, которые скончались с подтвержденным коронавируса за минувшие сутки скончались.

Всего же, с начала эпидемии, в Тульской области установлено:

9872 — заболевших COVID-19;

8849 — случаев выздоровления от коронавируса;

359 — случаев смерти с подтвержденным «ковидом»