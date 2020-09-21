Двое жителей Тульской области скончались с подтвержденным коронавирусом

Публикуем актуальную статистику по числу умерших от коронавируса в Тульской области на 21 сентября 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 21 сентября, за прошедшие сутки в регионе были зафиксированы новые летальные случаи с подтвержденным коронавирусом. Так, от «ковида» скончались джвое жителей Тульской области.

Всего с момента начала эпидемии, в области было зафиксировано 359 смертей с подтвержденным COVID-19.

Вместе с тем, за минувшие сутки 32 человека заболели коронавирусом, а 22 — выздоровели.