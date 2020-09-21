22 жителя Тульской области смогли победить COVID-19: данные на 21 сентября 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 21 сентября, за прошедшие сутки в Тульской области были зафиксированы новые случаи выздоровлении от COVID-19. Так, по данным статистики, 22 жителя Тульской области смогли победить инфекцию. Об своем выздоровлении они узнали после прихода повторных отрицательных результатов теста на «ковид».

Всего с момента начала эпидемии корнавируса в регионе, оперативный штаб зафиксировал 8849 выздоровления от болезни.

Отметим, что число выздоровевших снова начало уступать числу заболевших. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 человек.