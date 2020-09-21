Число заболевших коронавирусом в Тульской области снова выросло до 32 человек за сутки
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшие сутки в Тульской области установили новые случаи заболевания коронавирусом. Так, по данным статистики, за прошедший день было установлено 32 новых случая заражения инфекцией.
В общем же количестве, число заболевших коронавирусом в регионе за весь период наблюдения установлено 9872 человек.
Отметим, что за последние несколько дней число заболевших «ковидом» в регионе снова начало увеличиваться. При этом, число выздоровевших на сегодняшний день уступает по показателям — всего 28 человек.
Однако, по словам местных врачей, ситуация по коронавирусу и гриппу в регионе не критичная.