218 человек заболело коронавирусом в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

С 14 по 21 сентября региональный оперативный штаб по коронавирусу вел свою статистику, которая обрисовала новую эпидкартину в Тульской области. Так, за минувшую неделю от коронавируса выздоровели 233 жителя Тулы и области выздоровели от «ковида». Отметим, что в общем количестве за все время наблюдения 8849 жителей региона смогли победить инфекцию.

Однако, продолжаются и случаи заболевания коронавирусом. Так, болезнь была подтверждена у 218 жителей 21 района и городского округа. Все заболевшие своевременно изолированы.

Отметим, что новых случаев не было выявлено в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский. Всего же с марта месяца в регионе было установлено 9872 случая заболевания.

Есть и более печальная статистика. Так. За неделю поступили данные об 11 скончавшихся пациентах, у которых был подтверждён коронавирус. Это были жители Тулы, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 44 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Всего от COVID-19 с начала эпидемии скончалось 359 жителей Тульской области.