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Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Взрыв произошел в 20:28 по мск 18 сентября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Фото: соцсети

Вечером 18 сентября в Тульской области в городе Новомосковск произошло громкое ЧП — взрыв и пожар на предприятии «Азот». Происшествие сразу же всколыхнуло местные СМИ, соцсети и оперативные службы.

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Фото: соцсети

Как доложила пресс-слуюба регионального МЧС, что возгорание произошло из-за разгерметизации трубопровода в компрессоре цеха Аммиак-3, где велись пуско-наладочные работы. Само горение удалось потушить примерно через два часа.

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Фото: соцсети

По предварительным данным, в результате взрыва опасных выбросов в атмосферу не было. Здоровью и жизнь местных жителей ничего не угрожает. Однако, были взяты пробы атмосферного воздуха вблизи промышленной промплощадки АО «Нак Азот». Сейчас все пробы находятся на исследовании.

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Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Фото: соцсети

акже, 20 сентября в социальных сетях появились видеоролики, показывающие все последствия произошедшего. Так, на видео отчётливо видно, что в некоторых помещениях предприятия выбило окна, погнуло и оторвало фанеру. При этом, к счастью в происшествии никто не пострадал.

Видео: Новомосковск ЧП

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте»

Фото: соцсети

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