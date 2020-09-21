Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте» Фото: соцсети

Вечером 18 сентября в Тульской области в городе Новомосковск произошло громкое ЧП — взрыв и пожар на предприятии «Азот». Происшествие сразу же всколыхнуло местные СМИ, соцсети и оперативные службы.

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте» Фото: соцсети

Как доложила пресс-слуюба регионального МЧС, что возгорание произошло из-за разгерметизации трубопровода в компрессоре цеха Аммиак-3, где велись пуско-наладочные работы. Само горение удалось потушить примерно через два часа.

Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте» Фото: соцсети

По предварительным данным, в результате взрыва опасных выбросов в атмосферу не было. Здоровью и жизнь местных жителей ничего не угрожает. Однако, были взяты пробы атмосферного воздуха вблизи промышленной промплощадки АО «Нак Азот». Сейчас все пробы находятся на исследовании.

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Жители Тульской области сняли на видео последствия взрыва на новомосковском «Азоте» Фото: соцсети

акже, 20 сентября в социальных сетях появились видеоролики, показывающие все последствия произошедшего. Так, на видео отчётливо видно, что в некоторых помещениях предприятия выбило окна, погнуло и оторвало фанеру. При этом, к счастью в происшествии никто не пострадал.

Видео: Новомосковск ЧП