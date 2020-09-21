В Тульской области после взрыва на "Азоте" в городе Новомосковск взяли на исследование пробы воздуха

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В минувшую пятницу, 18 сентября, в 20:28 часов на новомосковском «Азоте» произошёл сильный пожар. На произошедшее сразу среагировали СМИ и местные жители, которые подняли панику, зная специфику работы данного завода.

Также, на данное ЧП среагировали специалисты регионального МЧС. Они доложили, что причиной возгорания послужила разгерметизация трубопровода, произошедшая в компрессоре цеха Аммиак-3, в котором велись пуско-наладочные работы. Почти через два часа горение удалось потушить.

По предварительным данным, в результате взрыва опасных выбросов в атмосферу не было. Здоровью и жизнь местных жителей ничего не угрожает. Отметим, что данный завод подлежит федеральному государственному экологическому надзору. По информации Приокского межрегионального управления Росприроднадзора на момент взрыва аммиак в цеху отсутствовал. Также, ЕДДС г. Новомосковска не поступало ни одного обращения по поводу неприятного запаха в воздухе, однако, были взяты пробы атмосферного воздуха вблизи промышленной промплощадки АО «Нак Азот». Сейчас все пробы находятся на исследовании.