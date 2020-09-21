В Тульскую область пришли первые заморозки

В Тульской области пришли первые заморозки Фото: Алексей ФОКИН

По данным региональных синоптиков, ночью 21 сентября на территории Тульской области было объявлено метеопредупреждение из-за первых заморозков. Так, местами в регионе была запрогнозирована температура от 0 до - 2 °С.

Отметим, что в ближайшую неделю температура воздуха днём будет вариороваться в промежутке +14...+22 градуса.

Вечером же столбик термометра будет держаться в пределах +10...+15 градусов. Также, по предварительным данным синоптиков до конца месяца «минусовой» погоды в регионе не ожидается.