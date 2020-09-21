Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем воинской славы Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 21 сентября, в Тульской области празднуют важное событие — 640 лет с окончания Куликовской битвы или День воинской славы. В связи с этим событием в выходные дни в области прошла масса праздничных мероприятий.

Также, с Днём воинской славы и с 640-й годовщиной Куликовской битвы, жителей региона поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Уважаемые жители Тульской области! Сегодня мы отмечаем День воинской славы России и 640-ю годовщину Куликовской битвы!

Шесть веков назад русские воины из разных княжеств сплотились, чтобы на Куликовом поле дать бой войскам Золотой Орды.

Победой в этом сражении наши дружины положили начало освобождению Руси от ордынского владычества. Отсюда же началось становление единого Русского государства.

Туляки по праву считаются достойными продолжателями подвига Дмитрия Донского и его войска. Они издавна обороняли рубежи российского государства и его столицу Москву, всегда достойно служили Родине.

Пусть всегда хранится в наших сердцах память о героях Куликовской битвы.

С Днем воинской славы России!, - говорится в поздравлении.