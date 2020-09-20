Коронавирус в Тульской области, последние новости на 20 сентября 2020: 32 человека заболели и 26 выздоровели

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В Тульской области за последние сутки коронавирусом заболели 32 человека. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы и Тульской области.

Также 26 человека в регионе смогли победить болезнь.

2 пациента с подтвержденным COVID-19 за минувшие сутки скончались.

В Тульской области все меньше ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. В регионе открыты парки, скверы, общественные пространства. Для посетителей открыты ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посещать спектакли, цирковые представления и концерты. Работают музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинги.

В регионе разрешено проводить деловые, зрелищные и культурные мероприятия. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Однако масочный режим на территории Тульской области продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.