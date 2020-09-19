Коронавирус в Тульской области, последние новости на 19 сентября 2020: 29 человек заболели и 2 умерли

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки коронавирусом заболели 29 человек. Инфекцией заразились жители Тулы и Тульской области.

Также 42 человека в регионе смогли победить болезнь.

2 пациента с подтвержденным COVID-19 за минувшие сутки скончались.

В Тульской области почти не осталось ограничений, сязанных с эпидемиологической ситуацией. В регионе открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посещать спектакли, цирковые представления и концерты. Разрешена работа музеев, кинотеатров, бильярдных и боулинга.

В регионе разрешено проводить деловые, зрелищные и культурные мероприятия. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Однако масочный режим продолжает на территории Тульской области продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.