Причиной пожара в Новомосковске на заводе «Азот» стала разгерметизация трубопровода

Пожар в Новомосковске на заводе "Азот". Фото: стоп-кадр видео

18 сентября в 20:28 в Новомосковске на предприятии «Азот» произошел пожар. По данным регионального МЧС, причиной возгорания послужила произошедшая в компрессоре цеха разгерметизация трубопровода. Взрыв случился в новом цеху Аммиак-3, в котором велись пуско-наладочные работы.

На место происшествия было направлено несколько пожарных расчетов. В 22:10 открытое горение удалось ликвидировать.

- По прибытии на место происшествия было установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с горением на площади 10 кв. метров. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, – уточнило региональное Управление МЧС.

По информации ТРОО «Экологическая защита», при пожаре произошло возгорание водорода, сопровождающееся сильным хлопком при западном направлении ветра.

На месте происшествия специалисты химико-радиометрической лаборатории ГУ МЧС России по Тульской области и передвижной химической лаборатории АО НАК «Азот» организовали забор проб воздуха для дальнейшей экспертизы.

По предварительным данным, в результате взрыва выбросов не было. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Отметим, что АО «НАК «Азот» подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Завод считается одним из крупнейших химических предприятий и является вторым производителем по объемам выпуска азотных удобрений и аммиака.