В Тульской области откроется выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф» Фото: Алексей ФОКИН

25 сентября для туляков и гостей региона откроется новая выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф». Выставка пройдёт Богородицком дворец-музее и парке. Экспозиция выставки расскажет о традициях и методах воспитания царских наследников. Так через призму Петергофа, где проходило детство нескольких поколений великих князей, покажется отношение к детям и детству, ежедневные ритуалы и церемонии, вопросы образования, досуга и устройства личной жизни

На выставке будет представлено 269 предметов: живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, назидательная литература, атрибуты письма и чтения, старинный спортивный инвентарь, а также комплекс экспонатов мемориального характера из экспозиции петергофских дворцов, связанных с именами представителей русского императорского дома, включая предметы, принадлежавшие великим князьям – наследникам российского престола.

Богородицкий дворец-музей и парк выбран как место для выставки не случайно. Семейство Бобринских и Романовых исторически связывали тесные семейные узы, а воспитанию и образованию побочного сына Алексея Бобринского императрица Екатерина II уделяла особое внимание. Также, несколько поколений детей графов Бобринских воспитывались вместе с великими князьями.

Выставка продлится до 14 декабря 2020 года.