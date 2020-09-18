В ТулГУ у нескольких студентов обнаружили коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

С начала учебного года в ТулГУ выявили несколько случаев заболевания COVID-19 у студентов. У некоторых заболевание протекало бессимптомно. В пресс-службе вуза рассказали "КП-Тула", что большинство из заболевших к занятиям не приступало.

Среди тех, у кого подтвердился коронавирус, оказались студенты медицинского института. После того, как об этом стало известно, группы, в которых обучаются заболевшие, перевели на дистанционный формат. Также были приняты дополнительные санитарные меры.

- Остальные группы медицинского института обучаются по общему режиму занятий. На текущий момент мероприятия, предусмотренные предписаниями Роспотребнадзора Тульской области, по большинству случаев завершены. Студенты таких групп возвращаются к общему режиму занятий, - заверили в ТулГУ.

С начала учебного года в вузе для студентов-очников установлен смешанный формат обучения с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения учатся на "дистанционке". Их присутствие в университете необходимо только для проведения лабораторных работ по отдельным специальным дисциплинам и консультаций по курсовому и дипломному проектированию.

Также на входах в учебные корпуса измеряют температуру, установлены системы для обработки рук антисептиками, проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств и т.д.

Кроме того, иногородние студенты, проживающие в общежитиях университета, после возвращения с каникул, а также первокурсники в обязательном порядке предоставляли результаты теста на COVID-19.