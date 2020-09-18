20 сентября из-за футбольного матча в Туле запретят продавать алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

20 сентября в Туле снова введут ограничения по продаже алкоголя. Этот запрет будет введён из-за проводимого футбольного матча «Арсенал» (Тула) - «Сочи» (Сочи). Начало игры в 14:00.

В связи с региональным законом, запрещается розничная продажа алкогольной продукции в менее 1000 метров от тех мест, где будут проходить массовые мероприятия. Так, алкоголь перестанут продавать за 3 часа до и после начала мероприятий, а также во время них .

Так, торговые точки, расположенные менее, чем в 1000 метров от стадиона «Арсенал» не смогут продавать алкогольную продукцию 20 сентября 2020 года с 12.00 до 19.00 часов.